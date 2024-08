Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CSAM Health Group AS Registered wird voraussichtlich am 23.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,410 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CSAM Health Group AS Registered -1,230 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll CSAM Health Group AS Registered nach der Prognose von 1 Analyst 112,0 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 103,7 Millionen NOK umgesetzt worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,25 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,98 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 442,1 Millionen NOK, gegenüber 413,4 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at