Erste Schätzungen: Cubic Sensor and Instrument A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cubic Sensor and Instrument A äußert sich voraussichtlich am 31.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,360 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 15,81 Prozent auf 169,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Cubic Sensor and Instrument A noch 146,7 Millionen CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,78 CNY je Aktie, gegenüber 1,33 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 891,1 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 685,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

