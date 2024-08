Erste Schätzungen: Cyviz AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cyviz AS Registered präsentiert voraussichtlich am 29.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,730 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Cyviz AS Registered einen Gewinn von 0,800 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 180,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 159,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,22 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 0,290 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,6 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 585,4 Millionen NOK waren.

