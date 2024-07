Erste Schätzungen: Delek US öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delek US äußert sich voraussichtlich am 06.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,329 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,31 Milliarden USD gegenüber 4,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,14 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,261 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,300 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at