Erste Schätzungen: Denka zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Denka präsentiert in der voraussichtlich am 08.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 70,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 137,88 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 112,99 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 327,64 JPY, gegenüber 301,67 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 439,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 384,85 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at