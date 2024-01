Erste Schätzungen: Dexerials präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dexerials lädt voraussichtlich am 05.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 132,90 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dexerials noch 104,85 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 31,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 337,18 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 350,62 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 104,33 Milliarden JPY, gegenüber 106,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at