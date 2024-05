Erste Schätzungen: dMY Technology Group A präsentiert Quartalsergebnisse

dMY Technology Group A präsentiert in der voraussichtlich am 06.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass dMY Technology Group A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,076 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 60,0 Millionen USD gegenüber 52,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie, gegenüber -0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 255,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 220,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at