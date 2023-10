Erste Schätzungen: Dundee Precious Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dundee Precious Metals lässt sich voraussichtlich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dundee Precious Metals die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,239 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 36,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 175,0 Millionen USD gegenüber 128,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 677,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 569,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at