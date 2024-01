Erste Schätzungen: DUSKIN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DUSKIN lässt sich voraussichtlich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DUSKIN die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 45,50 JPY aus. Im letzten Jahr hatte DUSKIN einen Gewinn von 62,06 JPY je Aktie eingefahren.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 45,68 Milliarden JPY gegenüber 46,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,27 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 105,81 JPY je Aktie, gegenüber 146,13 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 177,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 170,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at