Erste Schätzungen: DyDo DRINCO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DyDo DRINCO öffnet voraussichtlich am 27.08.2024 die Bücher zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 79,28 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 84,06 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 60,72 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 98,46 JPY, gegenüber 140,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 237,10 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 213,37 Milliarden JPY generiert worden waren.

