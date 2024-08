Erste Schätzungen: Ecit AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ecit AS Registered stellt voraussichtlich am 22.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,090 NOK je Aktie gegenüber 0,050 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 877,0 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 991,0 Millionen NOK aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,400 NOK je Aktie, gegenüber 0,240 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 3,90 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 3,44 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

