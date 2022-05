Erste Schätzungen: Eolus Vind (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eolus Vind (B) lässt sich voraussichtlich am 18.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Eolus Vind (B) die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Eolus Vind (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,700 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,670 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 497,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 105,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eolus Vind (B) einen Umsatz von 242,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,72 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,865 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 3,96 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at