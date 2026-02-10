Erste Schätzungen: EQB legt Quartalsergebnis vor

EQB wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,21 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 20,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,79 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 313,3 Millionen CAD – ein Minus von 60,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EQB 792,4 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,43 CAD je Aktie, gegenüber 6,70 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,08 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at