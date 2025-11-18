Erste Schätzungen: EQB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EQB öffnet voraussichtlich am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,18 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,95 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll EQB mit einem Umsatz von insgesamt 316,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 823,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 61,61 Prozent verringert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,53 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 10,19 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden CAD, gegenüber 3,33 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at