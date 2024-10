Erste Schätzungen: Eurobank Ergasias Services and gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eurobank Ergasias Services and lädt voraussichtlich am 07.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,049 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Eurobank Ergasias Services and in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 919,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at