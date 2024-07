Erste Schätzungen: Exco Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Exco Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,210 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 164,1 Millionen CAD aus – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Exco Technologies einen Umsatz von 164,6 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,680 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 649,8 Millionen CAD, gegenüber 619,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at