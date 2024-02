Erste Schätzungen: Extra Space Storage veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Extra Space Storage präsentiert in der voraussichtlich am 27.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Extra Space Storage nach den Prognosen von 9 Analysten 776,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 53,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 506,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,90 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,92 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at