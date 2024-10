Erste Schätzungen: Fifth Wall Acquisition A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fifth Wall Acquisition A lädt voraussichtlich am 06.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 45,9 Millionen USD gegenüber 58,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 20,93 Prozent.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,100 USD je Aktie, gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 203,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 236,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

