Erste Schätzungen: Financial Institutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Financial Institutions präsentiert voraussichtlich am 25.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,633 USD. Das entspräche einer Verringerung von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 38,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 49,9 Millionen USD gegenüber 81,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 204,9 Millionen USD, gegenüber 331,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

