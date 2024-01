Erste Schätzungen: Financial Institutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Financial Institutions gibt voraussichtlich am 25.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,715 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Financial Institutions ein EPS von 0,783 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 50,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Financial Institutions einen Umsatz von 54,1 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 3,66 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 209,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 213,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at