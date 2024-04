Erste Schätzungen: Financial Institutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Financial Institutions präsentiert in der voraussichtlich am 25.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,683 USD je Aktie gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 50,9 Millionen USD gegenüber 52,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 208,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 331,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at