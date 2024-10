Erste Schätzungen: Financial Institutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Financial Institutions wird voraussichtlich am 24.10.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,760 USD aus. Im letzten Jahr hatte Financial Institutions einen Gewinn von 0,890 USD je Aktie eingefahren.

Financial Institutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,58 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 206,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 331,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at