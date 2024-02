Erste Schätzungen: First Advantage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Advantage wird voraussichtlich am 29.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,302 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,72 Prozent auf 211,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 772,2 Millionen USD, gegenüber 810,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at