Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Bank Williamstown New Jersey wird voraussichtlich am 25.10.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,240 USD. Das entspräche einer Verringerung von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll First Bank Williamstown New Jersey 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 27,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Bank Williamstown New Jersey 25,5 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 106,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 97,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at