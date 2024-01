Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Citizens Bancshares B wird voraussichtlich am 26.01.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 48,57 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 131,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 20,94 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,38 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 116,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Citizens Bancshares B einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 173,58 USD, gegenüber 77,24 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at