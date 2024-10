Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Citizens Bancshares B stellt voraussichtlich am 24.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,25 USD. Im Vorjahresquartal waren 50,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,31 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 195,24 USD, gegenüber 785,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 9,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,65 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at