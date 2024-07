Erste Schätzungen: First Foundation informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Foundation lädt voraussichtlich am 25.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Foundation noch ein Verlust pro Aktie von -3,760 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Foundation in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 55,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 157,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,530 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 229,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 623,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at