Erste Schätzungen: First Foundation informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Foundation wird voraussichtlich am 29.10.2024 die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,172 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First Foundation in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 60,7 Millionen USD im Vergleich zu 156,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,207 USD aus. Im Vorjahr waren -3,530 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 236,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 623,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at