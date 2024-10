Erste Schätzungen: First Hawaiian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Hawaiian wird voraussichtlich am 25.10.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,439 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 28,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,1 Millionen USD gegenüber 287,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 818,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at