Erste Schätzungen: First Internet Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Internet Bancorp wird voraussichtlich am 24.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,536 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Internet Bancorp einen Umsatz von 25,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD, gegenüber 0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 127,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 266,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at