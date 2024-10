Erste Schätzungen: First Merchants veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

First Merchants wird voraussichtlich am 24.10.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,903 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Merchants ein EPS von 0,940 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 35,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Merchants für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 166,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,26 USD aus. Im Vorjahr waren 3,74 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 656,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 996,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at