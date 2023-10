Erste Schätzungen: FirstCash veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FirstCash wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass FirstCash im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,30 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 467,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 672,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,58 USD, gegenüber 5,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at