Erste Schätzungen: Five Below zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Five Below veröffentlicht voraussichtlich am 08.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,585 USD. Dies würde einer Verringerung von 33,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Five Below 0,880 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 9,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 654,0 Millionen USD gegenüber 597,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 USD im Vergleich zu 4,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 3,21 Milliarden USD, gegenüber 2,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at