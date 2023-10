Erste Schätzungen: Five9 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Five9 wird voraussichtlich am 02.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 224,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 USD im Vergleich zu 1,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 909,7 Millionen USD, gegenüber 778,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at