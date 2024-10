Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Four Corners Property Trust wird voraussichtlich am 30.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Four Corners Property Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,278 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Four Corners Property Trust nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 63,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD im Vergleich zu 1,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 253,7 Millionen USD, gegenüber 250,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at