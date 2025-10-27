Four Corners Property Trust Aktie

Four Corners Property Trust

WKN DE: A142WX / ISIN: US35086T1097

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Four Corners Property Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Four Corners Property Trust wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Four Corners Property Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,285 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 69,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 287,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 268,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

