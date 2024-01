Erste Schätzungen: Fujibo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujibo präsentiert in der voraussichtlich am 31.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 55,80 JPY. Dies würde einer Verringerung von 16,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fujibo 67,17 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 1,92 Prozent auf 9,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujibo noch 9,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 187,40 JPY je Aktie, gegenüber 296,54 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 36,00 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 37,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at