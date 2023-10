Erste Schätzungen: Fukuoka Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fukuoka Financial Group gibt voraussichtlich am 13.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 85,91 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fukuoka Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 73,10 JPY in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 56,90 Milliarden JPY gegenüber 78,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,95 Prozent.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 360,22 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 165,54 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 241,72 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 331,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

