Erste Schätzungen: Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) wird voraussichtlich am 23.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,500 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,66 Milliarden MXN aus – das entspräche einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,39 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,13 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 17,63 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 16,47 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at