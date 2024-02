Erste Schätzungen: Genworth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Genworth Financial äußert sich voraussichtlich am 21.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,190 USD. Dies würde einer Verringerung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genworth Financial 0,330 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,98 Milliarden USD gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,750 USD, gegenüber 1,24 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 7,67 Milliarden USD im Vergleich zu 7,51 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at