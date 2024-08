Erste Schätzungen: Global Blue Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Global Blue Group lässt sich voraussichtlich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Global Blue Group die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,070 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Global Blue Group 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 113,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 102,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 504,5 Millionen EUR, gegenüber 457,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at