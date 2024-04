Erste Schätzungen: GMO Financial Gate legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GMO Financial Gate wird voraussichtlich am 10.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 25,93 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 27,10 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,81 Milliarden JPY gegenüber 4,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,75 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 117,65 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 90,25 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,09 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at