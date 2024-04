Erste Schätzungen: GoodRx A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GoodRx A wird voraussichtlich am 09.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2024 abgelaufen ist.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,072 USD aus. Im letzten Jahr hatte GoodRx A einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 196,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,367 USD aus. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 801,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 750,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at