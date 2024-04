Erste Schätzungen: GrafTech International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GrafTech International präsentiert in der voraussichtlich am 26.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 125,7 Millionen USD gegenüber 138,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,411 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 540,1 Millionen USD, gegenüber 620,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

