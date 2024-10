Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grieg Seafood AS wird voraussichtlich am 07.11.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,891 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,32 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Grieg Seafood AS nach den Prognosen von 9 Analysten 1,47 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,316 NOK im Vergleich zu 5,00 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 7,47 Milliarden NOK, gegenüber 7,02 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at