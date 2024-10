Erste Schätzungen: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A lädt voraussichtlich am 29.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2024 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,073 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 35,64 Prozent auf 623,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A noch 459,8 Millionen CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,251 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,26 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at