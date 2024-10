Erste Schätzungen: Hexagon Purus AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,668 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,700 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 51,00 Prozent auf 571,6 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,579 NOK, gegenüber -2,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at