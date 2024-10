Erste Schätzungen: Hims Hers Health A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hims Hers Health A öffnet voraussichtlich am 04.11.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Hims Hers Health A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 381,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,324 USD, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 872,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

