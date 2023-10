Erste Schätzungen: Hims Hers Health A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hims Hers Health A äußert sich voraussichtlich am 06.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,036 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Hims Hers Health A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 220,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 51,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hims Hers Health A 144,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 846,6 Millionen USD, gegenüber 526,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

