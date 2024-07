Erste Schätzungen: Hokkaido Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hokkaido Electric Power lässt sich voraussichtlich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hokkaido Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 68,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hokkaido Electric Power noch ein Gewinn pro Aktie von 166,79 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 12,64 Prozent auf 199,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 216,24 JPY, gegenüber 315,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 869,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 953,78 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at